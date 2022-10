Siderno, il Comune ha affidato le indagini sull’inquinamento a Pantanizzi

Si è finalmente sbloccato l’iter per approfondire lo studio morfologico e litologico della zona industriale di contrada Pantanizzi, dove negli anni scorsi sono state rilevate sostanze inquinanti nelle falde acquifere. Con determinazione numero 1038 dello scorso 26 settembre, a firma del responsabile del settore “Lavori Pubblici” del Comune di Siderno ingegner Alessandro Candido, sono stati affidati i lavori alla società reggina Idromaty Srl, incaricata di posizionare i nove “piezometri” finalizzati a circoscrivere la provenienza delle sostanze inquinanti rinvenute in precedenza.

L’intervento è stato affidato mediante trattativa diretta sul MePa e si è reso necessario dopo una prima indagine compiuta nel 2018, commissionata dopo che, a inizio 2017, era stato accertato il superamento della concentrazione della soglia di contaminazione di alcuni inquinanti nel sottosuolo dello stabilimento della Sika SpA, attivo nella produzione e commercializzazione di additivi per l’edilizia. Fu proprio quest’ultima a comunicare il dato, successivamente confermato dalle analisi dei campioni di acqua sotterranea realizzati dall’Arpacal e acclarato dalle successive indagini compiute a suo tempo dalla Geoprove sas.

