Stilo, tenta la rapina e violenta un'anziana di 87 anni. Arrestato un 21enne

Un giovane extracomunitario di 21 anni, originario della Costa d’Avorio, in Italia (è entrato da clandestino) da circa un anno e mezzo e domiciliato a Monasterace, nella Locride, da circa sei mesi, è stato arrestato dai carabinieri perché accusato di tentata rapina e violenza sessuale nei confronti di una anziana pensionata di Stilo, una donna di 87 anni.

L’uomo dopo essersi introdotto nell’abitazione della ultraottantenne con l’obiettivo di derubarla, l’ha aggredita e compiuto su di lei, dopo averla legata e imbavagliata, atti sessuali di una certa gravità. Dopo, inoltre, aver rovistato in tutta l’abitazione dell’anziana donna senza trovare denaro e oggetti di valore, il giovane è fuggito via. A distanza, però, di poche ore, dopo che è scattato l’allarme, il 21enne di colore è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri nella vicina cittadina costiera di Monasterace. L’anziana donna è stata trasportata e ricoverata all’ospedale di Locri. Le sue condizioni, nonostante la bruttissima esperienza vissuta sul piano fisico, emotivo e psicologico, non sono state ritenute dai medici gravi. La terribile e squallida vicenda ha creato tanto sgomento, rabbia e allarme tra la gente della zona.

