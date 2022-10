I 13 milioni di euro degli oneri di servizio per le compagnie aeree saranno spalmati su tre rotte: Torino, Bologna e Venezia. I voli da e per Reggio Calabria saranno garantiti grazie all'aiuto messo in campo dalla Regione. Questo l'esito della conferenza di servizi convocata per garantire la continuità territoriale dell'aeroporto dello Stretto.

IN AGGIORNAMENTO

