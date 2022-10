La studentessa reggina Vittoria Altomonte insignita del titolo di Alfiere del Lavoro da Mattarella

Plauso del sindaco facente funzione della Città Metropolitana Carmelo Versace e del Consigliere metropolitano delegato alla Cultura Filippo Quartuccio, insignita del titolo di. «E' con orgoglio - affermano in una nota Versace e Quartuccio - che celebriamo il successo della giovane. Già studentessa dell'Iis "Euclide" di Bova Marina, in più occasioni finalista di prestigiosi premi di Astronomia grazie al suo costante impegno ed alla guida del Planetario Pythagoras, e oggi brillante studentessa in Astronomia all’Università degli Studi di Padova, Vittoria esprime la meglio gioventù della nostra terra».

«Impegno, serietà e passione - hanno aggiunto i due rappresentanti di Palazzo Alvaro - premiano sempre e l'abnegazione dimostrata da Vittoria l'ha condotta oggi a tagliare un grande traguardo, dopo i risultati ottenuti nelle varie olimpiadi nazionali ed internazionali dedicate al mondo della scuola». «Un augurio - hanno concluso - affinché la giovane Altomonte possa raggiungere altri e importanti obiettivi e realizzare ogni sogno custodisca nel proprio cuore. A fare il tifo per lei c'è e ci sarà sempre l'intera comunità metropolitana di Reggio Calabria che, in quest' giorno importante, festeggia il merito di una delle proprie figlie migliori».