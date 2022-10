Ordigno rudimentale esploso su bus delle Ferrovie partito da Palmi

«Il 6 ottobre scorso, su un autobus delle Ferrovie della Calabria partito da Palmi e diretto a Santa Eufemia di Aspromonte, è stato esploso un ordigno rudimentale che ha sprigionato un forte boato e del fumo tossico. Il fatto ha comportato il fermo dell’autobus». La denuncia è firmata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, i cui segretari aziendali Bruno Citroni, Rocco Lirosi, Francesco Tomaselli e Vincenzo Fururi aggiungono: «Questo episodio è uno dei tanti che, nel tempo, hanno riguardato alcune delle autolinee pianigiane di Ferrovie della Calabria e che portarono alla sospensione del servizio e alla presenza a bordo, una volta riavviato, di guardie giurate. Ci chiediamo – incalzano i rappresentanti sindacali – se nell’anno 2022 d. C. sia ancora possibile assistere ad atti tanto gravi quanto ingiustificati, verso i quali esprimiamo la più ferma condanna. Il servizio pubblico e gli autobus vengono scambiati per occasioni e luoghi nei quali dare sfogo a vergognosissimi atti di intemperanza che vanno dagli apprezzamenti negativi ed alle ingiurie verso i conducenti al danneggiamento dei mezzi, al consumo di sigarette, ad urla dirette a rievocare giochi che la legge peraltro considera d’azzardo. Tutto si consuma, da sempre, nell’indifferenza di chi dovrebbe invece avere a cuore le sorti di un servizio pubblico essenziale, atto a garantire la mobilità dei cittadini e, al tempo stesso, la serenità lavorativa degli addetti al trasporto».

«Innumerevoli», secondo i sindacati sono le segnalazioni «di danneggiamenti ai bus, furti di gasolio, opposizione al pagamento dei biglietti, atti di prevaricazione al personale, interruzione di pubblico servizio, minacce e tutta una serie di comportamenti contrari al buoncostume, alla legge e alle regole del vivere civile». La richiesta è che le tratte più “calde” siano «attenzionate» assumendo «provvedimenti che conducano alla definitiva soluzione delle criticità».

Già avviata una procedura di sciopero «nel tentativo di riuscire a scardinare la situazione di stallo inaccettabile nella quale si versa», i sindacati sollecitano innanzitutto che sia «strutturalmente organizzata la presenza di guardie giurate a bordo, debellando anche l’evasione tariffaria che – da sola – vale più della spesa per il servizio d’ordine».

