Stilo, cane precipita in una zona impervia ad una profondità di 80 metri. Salvato dai vigili del fuoco

Questa mattina personale SAF (speleo alpino fluviale) del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Reggio Calabria in forza alle squadre di Bianco , Siderno e Monasterace, ė intervenuto in località Petizzano nel Comune di Stilo per il recupero di un cane da cinghiali.

L'animale era precipitato nel pomeriggio di ieri ad una profondità di circa 80 mt. Un dislivello impervio che ha impegnato duramente gli uomini coordinati dal csq Giuseppe Iaria e che hanno dovuto fare i conti anche con un forte acquazzone che imperversava in zona operazioni. Le stesse sono state portate a termine con successo dopo circa quattro ore. Il proprietario ha potuto riabbracciare l'animale uscito indenne nonostante la pericolosa disavventura.

