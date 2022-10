Reggio Calabria, «poco trasparenti i concorsi del Comune»

La questione concorsi al Comune esplode nuovamente. Ieri in commissione controllo e garanzia è partita una discussione dai toni sempre crescenti tra minoranza e maggioranza sfociata in una conferenza stampa del centrodestra che accusa l’amministrazione di poca trasparenza.

Si parte da una certezza che era stata già anticipata dal sindaco facente funzioni prima e nelle settimane scorse dall’assessore al personale Francesco Gangemi: non sarà il Formez a gestire le procedure concorsuali per conto di Palazzo San Giorgio. L’ente del Governo che si occupa di riqualificazione e reclutamento della pubblica amministrazione non avrebbe risposto ai solleciti dei mesi scorsi e quindi sarebbe stata messa all’angolo dal Comune che ha deciso di staccarsi dalla Metro City che invece proseguirà con la convenzione stipulata così come avrebbe confermato nel corso della seduta Carmelo Versace che ha le redini di Palazzo Alvaro.

Divise le strade per “decisione politica” così come ha affermato l’assessore al personale Gangemi. Quindi le accuse di cambio ingiustificato, la richiesta di chiarimenti sulle procedure e in generale l’attacco sulla presunta irregolarità della virata. Nel corso dell’audizione della dirigente e dell’assessore sono emerse alcune particolarità sulle procedure che saranno svolte al Comune e che tornano dopo 20 anni: la commissione sarà scelta dall’amministrazione anche rivolgendosi a soggetti esterni alla stessa per evitare problemi, la fase logistica e lo svolgimento delle prove (che dovrebbero essere a distanza e con modalità semplificata e veloce) invece spetta alla società. Tutte circostanze queste che secondo la minoranza di centrodestra fanno pensare che dietro ci sia qualcosa di strano.

