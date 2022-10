Il terribile schianto stamattina intorno alle 7.30 sulla ex provinciale verso Rivolta D'Adda. A perdere la vita, secondo le informazioni dei sanitari, sarebbe stato Francesco Campolo, un 25enne di Reggio Calabria da qualche settimana in servizio come bidello presso una scuola media inferiore di Spino. Nel frontale, che si sarebbe verificato lungo un tratto rettilineo, ferita anche una donna del posto.

