Reggio Calabria, il piano Asp per recuperare le attese per gli interventi oncologici

Un piano per abbattere i tempi delle liste d'attesa degli interventi oncologici. Operazione dell’Asp che recepisce il disegno del Governo del 2019 con cui venivano destinati a questo scopo all'Azienda sanitaria provinciale reggina circa 3,2 milioni di euro. La commissaria Lucia di Furia ha adottato le prime misure operative per l'attuazione e definito la ripartizione delle risorse per le diverse attività previste e per l'attività ospedaliera chirurgica ha messo a disposizione risorse per poco più di 700 mila euro.

Piano che è stato elaborato dopo una fase di ascolto con i professionisti che effettuano prestazioni chirurgiche nelle branche presenti negli ospedali dell’Azienda sanitaria reggina (Tiberio Evoli di Melito, Santa Maria degli Ungheresi di Polistena, Locri). Intanto per recuperare i tempi di attesa per gli interventi chirurgici, a partire da quelli oncologici si ritiene necessario dotare tutte le chirurgie di di un sistema informatico su cui far confluire i pazienti in attesa di ricoveri per interventi chirurgici dotando tutte le strutture di uno stesso software. Per questo scopo verrà utilizzato il cup aziendale ampliandolo. Lo stesso software garantirà il percorso gestionale nel blocco operatorio.

