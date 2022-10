Reggio Calabria, sull'aeroporto ora la Cgil plaude la Regione

È cambiato il vento. E anche la prospettiva di crescita per gli aeroporti calabresi. Che sia in atto un cambiamento epocale per gli scali calabresi non lo dicono solo il presidente della Regione Roberto Occhiuto, la sua vice Giusy Princi e l’on. Francesco Cannizzaro ma a loro si aggiunge anche la Cgil. Scrivono, infatti, i segretari regionali della Cgil e della Filt-Cgil, Angelo Sposato e Nino Costantino: «Oggi diciamo chiaramente che quando un investimento così importante per gli aeroporti calabresi, che rischiava di andare perso viene recuperato, occorre riconoscerne il merito. E noi lo riconosciamo perché, come bene hanno sottolineato i lavoratori dello scalo reggino, da oggi parte la battaglia per l’ammodernamento del sistema aeroportuale calabrese, per togliere precarietà al lavoro e per dargli sicurezza e valore». Gli “applausi” della Cgil alla Regione sono importanti.

