Reggio, una petizione per velocizzare i lavori sulla Statale 106

Una petizione per velocizzare i lavori di messa in sicurezza sulla Statale 106. Giuseppe Marino assessore sospeso del Pd attraverso una piattaforma informatica ha promosso l’iniziativa. «Adesso basta – dice Marino – il modo in cui Anas sta gestendo il cantiere sulla 106 è scandaloso oltre che in spregio alla sicurezza, alla dignità di utti noi cittadini. Ho lanciato una raccolta firme per chiedere la velocizzazione del cantiere, la realizzazione di percorsi alternativi e l’attivazione di servizi di trasporto ferroviario. Firmiamo e mandiamo ad Anas. Non possiamo accettare silenziosamente».

Si legge nel testo della petizione che in poche ore ha raccolto centinaia di firme. «Da alcuni mesi Anas ha avviato dei lavori di messa in sicurezza della Statale 106 nel tratto di tangenziale della città che va dallo svincolo di Ravagnese allo svincolo di Arangea. L'esecuzione dei lavori, molto importanti per rendere la strada più sicura, sta creando enormi disagi ai cittadini pendolari da e verso la città di Reggio che, quotidianamente, sono costretti ad una lunghissima fila in strada e interminabili attese. Tale situazione è determinata dall'assenza di percorsi alternativi e dalla carenza di collegamenti ferroviari sufficienti a garantire gli spostamenti durante tutto l'arco della giornata».

