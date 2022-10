Versace alla Mediterranea per il convegno sull'analisi dei dati statistici: "Confronto di valore"

"Un momento di confronto davvero importante, un'occasione di analisi e di verifica delle dinamiche territoriali che diventa strumento per le istituzioni per l'individuazione delle politiche per lo sviluppo del nostro comprensorio, a partire dalla sue esigenze ed aspettative reali, ma anche dalle sue potenzialità più strategiche. Ringrazio la grande famiglia del Rotary di Reggio Calabria per aver voluto organizzare questo dibattito altamente qualificato, mettendo insieme le migliori energie del nostro territorio e consentendo un confronto ampio ed aperto, a partire dall'analisi dei dati statistici, che ci consente un ragionamento strutturato sul presente e sul futuro della nostra terra". E' quanto dichiara il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace a margine del convegno dal titolo "Dall'analisi dei dati statistici della Calabria al monitoraggio della legalità" tenutosi quest'oggi presso l'Aula Magna Quistelli dell'Università Mediterranea.

"Ho ascoltato con grande interesse le relazioni degli intervenuti - ha aggiunto Versace - e credo possano costituire uno strumento importante per l'analisi delle dinamiche sociali sul nostro territorio, in particolare per ciò che riguarda gli aspetti legali al tema della legalità e della giustizia. Da istituzioni responsabili, il nostro compito deve essere quello di offrire la disponibilità alla collaborazione con gli altri soggetti deputati al governo del territorio, sia per ciò che riguarda gli aspetti repressivi dei fenomeni criminali, sia per ciò che riguarda la prevenzione e lo sviluppo socioeconomico della nostra comunità. Il merito dei club service, in questo caso della straordinaria iniziativa del Rotary, è spesso quello di riuscire a mettere insieme queste istanze, costituendo una cerniera fondamentale tra le istituzioni e la società, promuovendo occasioni di dialogo e di confronto che risultano fondamentali per chi ha l'onore di governare la cosa pubblica. In questo senso - ha concluso Versace - sono convinto che dopo il convegno di oggi la nostra comunità possa definirsi più ricca e consapevole, con qualche strumento in più che può risultare fondamentale non solo nelle scelte quotidiane per il governo del territorio, ma soprattutto per la programmazione che un aspetto strategico in particolare in questa fase".

