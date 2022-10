Reggio, Museo del Mare: i fondi Pnrr non bastano. Si tenta di attingere dal bacino del Pon

Il Museo del Mare, un’opera accantonata, rispolverata e adesso in bilico. Il motivo è legato ai fondi effettivamente disponibili per completarlo. L’amministrazione ha ottenuto il via libera a 53 milioni di euro ad aprile dello scorso anno grazie all’inserimento del grande progetto tra i 14 grandi attrattori culturali italiani.

Le risorse disponibili però non basta non bastano per terminare l’opera e per questo Palazzo San Giorgio è cauto nel lanciarsi in facili entusiasmi e soprattutto non vuole fare un passo in avanti senza avere una garanzia di poter terminare il tutto, avviando un’opera che rischia di restare incompiuta. Quindi era stata chiesta un’integrazione delle risorse necessarie per completare l’opera grazie ai contratti istituzionali di sviluppo e altri fondi governativi e regionali anche per il progetto di riqualificazione del quartiere Candeloro, che era stato ammesso ma non finanziato dal ministero delle Infrastrutture. Lungo questo percorso, però, non pare esserci spiraglio e quindi si è deciso di virare verso altre misure di finanziamento e in particolare sui Pon.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata