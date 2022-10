Siderno, distrutta la simbolica panchina viola sul lungomare

Il nostro dolore merita riposo». È scritto nella targhetta affissa sulla panchina viola inaugurata lo scorso 12 maggio nella zona Nord del lungomare delle Palme a Siderno. Rappresenta il simbolo adottato dall’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica per sensibilizzare i cittadini sugli effetti di questa malattia dolorosissima e invalidante, che colpisce prevalentemente le donne, come spiegò la responsabile cittadina dell’Aisf Giusy Verteramo nel corso della partecipatissima cerimonia d’inaugurazione.

Nella notte tra sabato e domenica, mossi dall’ignoranza e dalla cattiveria gratuita che possono quantomeno provare a spiegare tali gesti, ignoti malviventi l’hanno dapprima divelta e poi ridotta in mille pezzi, gettati successivamente sulla spiaggia. Un gesto che non rende onore alla civiltà della comunità sidernese e che è stato condannato da cittadini, associazioni, partiti politici e associazioni.

