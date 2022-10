Ospedale di Reggio, è pioggia di risorse. Ok del Governo alla Regione

Pioggia di soldi per la costruzione del nuovo ospedale di Reggio e per altri presidi. Lo annuncia il governatore-commissario al piano di rientro dal debito sanitario, Roberto Occhiuto. Sono 90 i milioni in più per il “Morelli” che era stato già ammesso a finanziamento con 180 milioni di euro dall’Inail; 2,7 mln in più per l’iniziativa denominata ‘Completamento polo onco-ematologico del nuovo Ospedale Morelli’, già finanziata con 10milioni di euro, portandola così a complessivi 12 milioni e 700mila euro. E non finisce qua perché Occhiuto ricorda anche che: «Lo scorso mese di febbraio, in occasione della ricognizione del fabbisogno di ulteriori iniziative, avviata dal Ministero della Salute, la Regione Calabria aveva suggerito di valutare un’ulteriore iniziativa proposta dal Gom, denominata “realizzazione della Palazzina Uffici e della Foresteria” in un’area adiacente all’attuale presidio Morelli, per un costo complessivo di 13milioni di euro. Nel mese di luglio abbiamo avanzato formale richiesta al Ministero della Salute per rimodulare le risorse stanziate per la Calabria, e nei giorni scorsi è arrivato il definitivo semaforo verde dall’esecutivo nazionale».

Adesso questo provvedimento è già in Gazzetta Ufficiale e quindi le risorse saranno presto effettivamente spendibili.

