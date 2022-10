Reggio, cassonetti bloccano la strada. Alta tensione al rione Marconi

Cassonetti e sacchetti nel centro della strada fino ad ostruire il transito delle vetture. Un copione che si ripete ancora volta al rione Marconi. Uno dei quartieri simbolo dell’emergenza rifiuti, fa da sfondo ai fenomeni inquietanti che si registrano ormai da anni nelle nuove terre dei fuochi. Territori che sono stati scelti per gli abbandoni sistematici, per quel mercato parallelo dello smaltimento. Eppure solo da qualche settimana i cassonetti erano di nuovo “riapparsi”.

Dopo una lunga serie di roghi che avevano distrutto più volte le strutture metalliche, il Comune aveva deciso di ritirare i cassonetti dalle strade di Ciccarello, Arghillà e rione Marconi. Adesso ci ha riprovato. L’idea è quella di proporre una forma di raccolta diversa dalla differenziata porta a porta proprio in quelle aree che sono state al centro dei fenomeni di abbandono. Una operazione transitoria in vista del nuovo piano di raccolta scritto a più mani dal Comune con la collaborazione del Conai per ottimizzare i dati della differenziata e arrivare all’ambizioso obiettivo del 65%. Oggi il Comune reggino è arrivato al 40%. Ma la strada è tutta in salita come l’episodio di ieri registrato ancora una volta al rione Marconi conferma.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata