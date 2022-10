Uffici vuoti, Comune di Reggio quasi paralizzato

Pensionamenti per adesione alla "quota 100" e tanti altri in arrivo in via ordinaria. La situazione al Comune si sta complicando oltre misura e a dicembre prossimo il personale operativo a Palazzo San Giorgio dovrebbe scendere sotto la metà della forza lavoro prevista. La situazione complicata è già evidente: uffici semi deserti, attività ridotte e quindi difficoltà a dare risposte ai cittadini.

Ecco perché si vuole e si deve fare in fretta. La sfida del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza è già complicata a queste latitudini ma se si aggiunge la carenza di personale per le attività ordinarie tutto diventa più difficile. Le assunzioni previste e deliberate dopo l'ok della commissione di stabilità del ministero dell'Interno sono attese da oltre un anno e ancora non c'è il bando. Per questo motivo il Comune ha deciso di anticipare i tempi e non avendo personale ha chiesto alla Consip di aiutarlo per individuare una società specializzata «in ragione della carenza all’interno del personale in servizio di risorse specialistiche per la gestione delle procedure di reclutamento, occorre procedere all’affidamento a società specializzata nel settore del servizio di progettazione, realizzazione e gestione dei concorsi mediante piattaforma per le iscrizioni on line compreso help desk e piattaforma digitale e servizio di proctoring per l’effettuazione delle prove relative alle procedure concorsuali pubbliche bandite dall’Ente per tutti i profili professionali. È necessario acquisire la collaborazione di soggetti qualificati, che abbiano a disposizione un’efficiente tecnologia per l’effettuazione delle prove concorsuali da remoto nonché soggetti esperti nei processi di reclutamento, per la progettazione, realizzazione e correzione delle prove relative alle procedure pubbliche che saranno indette dal Comune».

