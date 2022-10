Reggio, la Metro City cerca 200 dipendenti: sbloccato un maxi concorso

Prende sempre più corpo la stagione dei concorsi negli enti cittadini. Dopo che il Comune che ha deciso di anticipare tutti andando da solo con una procedura autonoma per assumere il personale entro il prossimo anno a causa della grave carenza d’organico. Adesso arriva la conferma ufficiale che la Metro City punta ad assumere 200 profili. Faranno ingresso nel 2024 a Palazzo Alvaro i potenziali vincitori dei concorsi per l’ “assunzione a tempo pieno e indeterminato”, di 74 unità di categoria C, posizione economica d’accesso C1 e di 125 unità di categoria D, posizione economica d’accesso D1, con le modalità semplificate.

Lo si evince dalla delibera sul fabbisogno approvata dall’ente guidato dal sindaco facente funzioni della Metro City, Carmelo Versace.

Messa nero su bianco che la procedura sarà gestita dal Formez «previa sottoscrizione di apposita convenzione». L’accordo in pratica ancora non c’è e quindi si può ipotizzare che le selezioni saranno espletate soltanto a partire dalla seconda metà del prossimo anno.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata