Sicurezza a Reggio, un “patto” e 90 nuove telecamere

Un patto per la sicurezza e novanta nuove telecamere per la videosorveglianza: giro di vite del Comune, grazie al Poc “Legalità”, sul controllo del territorio. Movida violenta, furti, scippi, rapine, guida pericolosa, discariche abusive ovunque: le strade, si sa, spesso diventano Far West. Per non parlare del dilagante abusivismo commerciale. E se è importante prevenire, altrettanto lo è reprimere: in quest’ottica si muove il duplice intervento appena deliberato dalla Giunta comunale.

L’intesa con la Prefettura Il provvedimento dà innanzitutto il via libera al “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana”, autorizzando il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, alla sottoscrizione formale con la Prefettura. L’impegno operativo è contenuto in una premessa e due articoli. « Il Comune – si legge - intende rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio, con particolare riguardo alla tutela delle aree di maggior pregio del centro storico cittadino, anche al fine di prevenire e reprimere fenomeni di abusivismo commerciale e occupazioni abusive delle aree di particolare interesse (piazza Garibaldi, Aeroporto, via Padova/Zona Industriale, viale A. Moro, lungomare Pellaro, rione Condera) e delle aree periferiche particolarmente degradate (rioni Arghillà, Modena, Ciccarello e Marconi-Viale Europa).

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata