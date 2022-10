Nuovo ospedale della Piana: un centinaio di manifestanti da Palmi fino alla Cittadella

Erano oltre un centinaio i cittadini palmesi e non solo che nella mattinata di ieri hanno pacificamente manifestato davanti alla Cittadella regionale nel corso della manifestazione promossa dalla ProSalus. Cittadini e diversi sindaci del territorio (tra i quali, oltre a quello di Palmi, i primi cittadini di Polistena, San Ferdinando, Melicuccà, Molochio, Seminara e Cittanova, oltre agli esponenti regionali di opposizione Amalia Bruni e Antonio Billari) per la difesa del diritto alla salute e per i chiarimenti relativi all’iter per la costruzione del nuovo ospedale della Piana in Palmi.

«Nei giorni scorsi, dopo la diffusione del video in cui “dimentica” l’Ospedale della Piana, avevo chiesto formalmente al governatore Occhiuto di ricevermi quest’oggi insieme ai sindaci del territorio ed alle associazioni. Il presidente, assente perché impegnato a Roma, non ha ritenuto né di comunicare la sua assenza, né di delegare la vicepresidente» il commento a caldo del primo cittadino Giuseppe Ranuccio. «Si è trattato di uno sgarbo istituzionale che non ha precedenti e che non colpisce me o gli altri sindaci, ma l’intera comunità delle Città della Piana. Di quale unità ci si viene a parlare? Di quale collaborazione tra Enti? La verità è che oggi abbiamo avuto conferma, se ce ne fosse bisogno, di chi c’è e combatte questa battaglia, senza colori politici, per il territorio e chi non c’è. Avanti, con la libertà di non dovere difendere nessuno e con il coraggio di stare dalla parte giusta, dalla parte della Piana, dalla parte di Palmi» chiosa il sindaco.

