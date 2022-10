Reggio, lavori sulla 106 e tunnel chiuso. Giovedì tavolo tecnico

Abbiamo chiesto più volte a Sacal di poter aprire il tunnel nell’area di San Gregorio quale via alternativa alla viabilità congestionata per i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della Strada Statale 106 ma purtroppo ad oggi non sono arrivati segnali positivi in tal senso». Sono le parole del sindaco facente funzioni Paolo Brunetti pronunciate durante i lavori del Consiglio comunale.

Argomento, questo dei lavori di riqualificazione stradale della 106, che tanti disagi e polemiche ha provocato e sta continuando a provocare in città soprattutto da parte dei residenti della zona Sud e ieri arrivato anche in Consiglio comunale.

Brunetti ricorda che subito dopo che si erano verificati i primi disagi dovuti agli interventi di messa in sicurezza dell’arteria «l’amministrazione ha provveduto a ripulire dalla presenza di tanta immondizia il tunnel ma la competenza del Comune si ferma soltanto a quella dal momento che per poter consentire il transito delle autovetture serve l’ok dell’Enac in quanto l’area rientra tra quelle in prossimità dell’aeroporto. Ci sono state molte interlocuzioni con la Sacal che è la società che gestisce lo scalo “Tito Minniti” ed evidentemente da Roma non c’è stato l’ok alla riapertura che probabilmente arriverà quando i lavori sulla Statale 106 saranno finiti. Questo non lo sappiamo ma occorre ribadire che quando di competenza dell’amministrazione comunale è stato eseguito».

