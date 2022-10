Scilla, scoperta una grotta marina sotto il belvedere Morselli

Nei giorni scorsi i componenti dell’associazione Magna Graecia Outdoor durante un’escursione nei pressi del costone dove si erge il belvedere Morselli hanno scoperto una grotta, battezzata poi “Grotta di Glauco”.

«Noi esploriamo il territorio – spiega Giovanni Luca Bellantoni della Magna Graecia Outdoor – e non ci limitiamo ad accompagnare gli escursionisti, ma ci siamo dedicati da tempo a Scilla ripristinando anche antichi sentieri per riscoprire vecchi itinerari del paese sia via terra, sia via mare. Nel corso di un sopralluogo sulla scogliera a ovest di Scilla quella di Pacì e inerpicandomi per gli scogli ho trovato un anfratto, sono sceso ad esplorarlo e ho trovato un ambiente abbastanza grande che scende fino al mare. Ho trovato due specchi d’acqua. Uno abbastanza piccolo dove riesce a filtrare la luce dall’esterno, creando tutti i giochi di luci tipici delle grotte marine, e poi c’è un’apertura più grande che è spettacolare perché appena arrivi a livello del mare e ti affacci vedi il castello di Scilla».

