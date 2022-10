Reggio, lungomare di Gallico. Disco verde al progetto di completamento

Doveva essere finanziato attraverso i cantieri della bellezza dei Contratti istituzionali di sviluppo. Ma quella bocciatura non ferma il percorso del completamento del Lungomare di Gallico. La Giunta Comunale ha infatti approvato il progetto definitivo esecutivo per l'ultimazione del waterfront dell'area nord della città. Intervento da 4,5 milioni di euro, risorse che l'Ente attinge dai canali del React Eur del Pon metro. L'idea non è certo nuova e da anni è in attesa di ultimazione. Nel 2009 erano stati appaltati i lavori che poi si sono interrotti incompleti a seguito di un accordo con l’impresa nel 2014. A distanza di anni finalmente pare che l’opera si stia per sbloccare.

Nel mese di aprile, Palazzo San Giorgio ha provveduto all'ultima revisione del piano operativo, sono state approvate le schede dei nuovi progetti rientranti e tra questi è stato inserito il risanamento e il completamento del lungomare di Gallico. Tratto che l’erosione costiera da un lato e l’opera dell’uomo dall’altro hanno sfigurato. E partendo dallo stato attuale dei lavori i progettisti hanno immaginato un restyling dell’area secondo il nuovo approccio volto non solo alla riqualificazione paesaggistico ambientale e funzionale della fascia litoranea, in chiave turistica.

