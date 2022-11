Reggio, il mercato ittico chiuso da tempo attende il rilancio col nuovo bando

Oggi è chiuso. Ma potrebbe rappresentare una nuova opportunità di sviluppo non solo per la filiera ittica. L’ambizioso progetto del Comune per fare del mercato un polo di attività turistiche, enogastronomiche e culturali sembra caduto nelle paludi della burocrazia. Ma l’assessore alle Attività produttive Angela Martino spiega: «Entro il 2022 sarà pubblicato il nuovo bando per la gestione del mercato ittico». La componente dell’esecutivo passa in rassegna le attività messe in campo. In questo tempo in cui sembrava che il buio fosse calato sulla struttura è stata avviata la procedura per il rinnovo della concessione dell'area. «Concessione in scadenza nel 2023 e visto che il bando per affidare ai privati la gestione del Mercato ittico è di nove anni abbiamo chiesto all'Autorità di sistema portuale di avviare l’iter affinché il rinnovo venga alla luce in tempi utili. La gara che va oltre l’arco temporale solito di 4 anni, prevede da parte degli operatori uno sforzo economico considerevole ed è giusto fornire gli strumenti necessari. Per questo grazie all'interlocuzione e alla collaborazione con l'Autorità di sistema portuale abbiamo attivato le procedure». Non solo in questi mesi si è anche lavorato al bando che è stato rivisto in alcuni punti, «bando ora al vaglio all'Ufficio gare e appalti del Comune che sta verificando tutti gli elementi».

