Reggio Calabria, sarà un Natale con meno luminarie per limitare i costi

In un clima di austerity e tante incertezze si progetta il Natale. Gli amministratori di Palazzo San Giorgio hanno già pronto l’atto di indirizzo per le attività con cui animare la festa più attesa dell’anno. Ma annuncia il consigliere delegato ai grandi eventi, Antonino Malara «sentiamo di dover dare un segnale, in questo momento di grande incertezza e difficoltà per le famiglie e le imprese. Certamente ci saranno molte attività, qualche novità, ma rispetto alle luminarie non saranno come quelle degli anni scorsi». Un messaggio che gli amministratori intendono lanciare mentre la guerra fa tremare l’Europa e i costi dell’approvvigionamento delle fonti di energia fanno schizzare le bollette. Come dire non sarà certo al buio, ma meno scintillante. «C’è una valutazione in corso, che non riguarda solo il Comune, visto che negli anni scorsi il prezioso contributo della Città Metropolitana ha reso possibile l’installazione di tante luci. Abbiamo già affrontato la questione in commissione e anche da parte delle altre forze politiche c’è stato un punto di convergenza rispetto alla opportuna scelta di ridurre la portata delle luci. Magari sopperendo in alcuni casi con dei proiettori che generano un consumo più ridotto».

