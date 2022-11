Reggio, da Torre Lupo i nuovi treni per la metropolitana di Milano

I milanesi viaggeranno sui treni reggini prodotti da Hitachi nello stabilimento di Torre Lupo. Prosegue, infatti, l’imponente piano investimenti di Atm per un sistema di trasporto pubblico sempre più sostenibile e tecnologico, nonostante la grande instabilità che condiziona ancora oggi lo scenario dell’intero settore. Nelle scorse settimane è stata aggiudicata la gara – a seguito di procedura ad evidenza pubblica – a Hitachi Rail per la realizzazione di nuovi treni della metropolitana milanese.

Si tratta di un accordo quadro per la fornitura di 46 nuovi treni per un valore totale dell’investimento pari a 368 milioni di euro. Contestualmente, è stato firmato un primo contratto applicativo per 21 mezzi destinati alla linea M1 per un valore di 168 milioni di euro. Le prime consegne sono previste a partire dalla primavera 2024.

I nuovi veicoli contribuiranno a rinnovare ulteriormente la rete di trasporto pubblico del capoluogo lombardo offrendo ai passeggeri una sempre maggiore disponibilità di mezzi moderni, accessibili e confortevoli.

