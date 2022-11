Reggio, «Alloggi in emergenza: ancora troppi ritardi da Regione e Comune»

«La Giunta regionale del presidente Occhiuto, da quattro mesi, continua a non effettuare la delibera necessaria per autorizzare il Comune di Reggio ad assegnare gli alloggi alle famiglie in situazione di emergenza abitativa» la denuncia è dei componenti dell’Osservatorio sul disagio abitativo, realtà che abbraccia diverse associazioni impegnate nel sociale.

«Durante la manifestazione di protesta del 20 ottobre scorso, finalizzata ad ottenere la delibera di Giunta regionale , l’assessora regionale Tilde Minasi ha dichiarato che entro pochi giorni la Giunta avrebbe provveduto, alla prima seduta ad emettere il provvedimento. Sono passati più di 15 giorni, la Giunta ha effettuato altre delibere, ma non ha fatto quella dell’emergenza abitativa. Evidentemente per la Giunta regionale, come pure per il Comune di Reggio che insieme alla Regione ha bloccato le assegnazioni degli alloggi, questo tema non riveste alcuna importanza».

«Eppure – rivendicano dall’Osservatorio – dal tema della casa dipende la vita stessa di almeno un centinaio di famiglie in emergenza abitativa che da anni attendono l’assegnazione di un alloggio. La mancanza di un alloggio e di un alloggio adeguato ha messo in grave crisi la salute, il lavoro, la qualità delle relazioni familiari, l’istruzione dei figli, negando perfino la loro inclusione sociale. È quindi un tema che i due Enti dovrebbero avere tra i primi punti della loro agenda politica, perché non esiste uno scopo più alto per la politica della vita delle persone. Una parte di queste famiglie non ha più una casa, è stata sfrattata perché non aveva il reddito sufficiente per pagare l’affitto, quindi da molto tempo passa dal dormire sulla macchina ad essere ospitata per qualche giorno da amici e parenti. Un’altra parte di queste famiglie si trova ad abitare in un alloggio del tutto inadeguato per grave sovraffollamento o per condizioni igieniche inadeguate».

