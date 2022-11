Bova Marina, posa cavi elettrici nella galleria sulla SS106. Ecco come cambia la viabilità

Nella prossima settimana è in programma la posa di cavi elettrici, di media e bassa tensione, da parte di E-distribuzione S.p.A., all’interno della galleria artificiale sulla strada statale 106 ‘Jonica’, nel territorio di Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria. Per consentire l’esecuzione degli interventi è previsto un senso unico alternato e il restringimento della carreggiata destra, dal km 48,500 al km 49,500.

Nel tratto interessato dalle lavorazioni sarà in vigore il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di sorpasso. La limitazione sarà in vigore da lunedì 14 novembre e fino al 5 dicembre 2022.

