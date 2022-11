Reggio, Corap in liquidazione: i sindacati chiedono chiarezza alla Regione

Chiedono chiarezza sul futuro del Consorzio per lo sviluppo industriale i sindacati di Cgil, Cisl e Uil. Alessandra Baldari della Fp Cgil, Luciana Giordano della Fp Cisl e Antonio Bartoletti della Fpl Uil sostengono che «ormai risulta indispensabile un urgente incontro con le organizzazioni sindacali al fine di capire come la Regione Calabria, nel quadro della procedura di liquidazione intende collocare i suoi dipendenti e le funzioni strumentali in capo al Consorzio. Questo è l’ennesimo invito da parte delle oo.ss. che, ad oggi, non sono state ricevute né dall’assessore al ramo né dal presidente, nonostante le numerose richieste, l’ultima in ordine di tempo del 12 ottobre alla quale risponde solo il Commissario Liquidatore rinviando l’incontro a data da definire. Risulta quindi palese il disconoscimento del confronto con le parti sociali».

