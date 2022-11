Migranti: nuovo sbarco in Calabria, arrivati in 65 a Roccella

Sessantacinque migranti di varie nazionalità, ma in prevalenza pachistani, sono sbarcati nel porto di Roccella Ionica dopo essere stati soccorsi in mare dalla Guardia costiera. Prima di raggiungere il porto della cittadina costiera della Locride a bordo una motovedetta, i profughi tra i quali una donna e tre bambini, erano a bordo di una barca di legno con i motori in avaria ad oltre 50 miglia di distanza dalla costa della Calabria.

Dopo lo sbarco nel Porto di Roccella, i migranti sono stati sottoposti al test del tampone molecolare da parte del personale specializzato dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Successivamente, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, sono stati momentaneamente sistemati in una tensostruttura realizzata lo scorso all’interno del Porto roccellese e gestita dai volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile. Lo sbarco di stamane è l’ottavo verificatosi negli ultimi 15 giorni e il 71/mo dall’inizio dell’anno.

© Riproduzione riservata