Reggio, l’invito dei sindacati al presidente Occhiuto: “Venga all’Hitachi”

Una realtà che rappresenta un’eccellenza non solo calabrese. I rappresentanti delle diverse sigle sindacali Fim, Fiom, Uilm della Hitachi rivendicano i risultati dello stabilimento Hitachi reggino.

«Sentiamo di dare voce a un particolare ringraziamento a tutte le lavoratrici, ed i lavoratori che in questo ultimo anno, hanno contribuito, grazie principalmente a un’azienda solida e lungimirante come Hitachi, al raggiungimento di traguardi importanti, seppur il momento storico che il mondo sta attraversando, non ha fatto sconti a nessuno».

Infatti sottolineano i rappresentanti dei lavoratori «Molte sono state “le piccole e medie imprese”, costrette a chiudere a causa dei rincari che hanno gravato in maniera pesantissima sui bilanci delle singole realtà. Anche grosse aziende hanno subito il contraccolpo, considerato anche il periodo pandemico del precedente anno che aveva già inciso in maniera negativa su tutti i settori. E poi l’attuale conflitto tra Russa ed Ucraina ha ulteriormente acutizzato la situazione, esponendo tutti a rischi economi e non solo, a volte anche con speculazioni ingiustificate, ma grazie ad Hitachi si è garantita una continuità che in molte altre realtà non è stato possibile, salvaguardando così non solo l’industria in sé, ma soprattutto noi e le nostre famiglie».

