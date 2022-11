Traffico d'auto tra Torino e Reggio Calabria: 4 arresti tra cui un avvocato del Foro di Locri

La Polizia di Stato ha individuato un traffico di auto rubate tra Torino e Reggio Calabria.

Sulla base delle risultanze investigative svolte dalla Polizia stradale di Torino e di Catanzaro, il giudice per le indagini preliminari di Torino, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica, alla luce dei gravi inizi di colpevolezza emersi, ha emesso una misura cautelare in carcere per 4 persone, fra cui un avvocato del Foro di Locri che, secondo gli elementi raccolti, si sarebbero rese responsabili del reato di riciclaggio di 8 auto oggetto di furto nell’hinterland Torinese.

Sempre secondo l’ipotesi di accusa dell’operazione 'bisarca, le 4 persone avrebbero ricevuto le auto rubate apponendo su di esse delle targhe appartenenti a analoghi veicoli a loro intestati o a loro in uso.

Le misure cautelari sono state eseguite in provincia di Reggio Calabria e i 4 sono stati condotti presso il carcere di Locri.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati, sino alla sentenza definitiva.

