Come evitare le truffe, i carabinieri incontrano gli anziani di Stilo

I Carabinieri della Stazione di Stilo, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro le truffe avviata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, hanno incontrato un nutrito gruppo di anziani presso la parrocchia di San Francesco, al fine di stimolare in loro maggiore consapevolezza riguardo al fenomeno e illustrare le principali azioni di contrasto. Nell’occasione, al termine della celebrazione eucaristica, il parroco ha ceduto la parola al Comandante della Stazione Carabinieri di Stilo, il quale ha dialogato con i presenti e illustrato, anche mediante esempi concreti, le principali modalità utilizzate dai truffatori e dai malintenzionati che cercano di introdursi nelle abitazioni. Agli anziani, che si sono dimostrati partecipi e interessati all’argomento, sono stati forniti suggerimenti per proteggersi dai raggiri, come diffidare di telefonate sospette e di sconosciuti che si palesano alla porta di casa, anche se preavvisati, raccomandandogli vivamente di non esitare a contattare il numero di emergenza 112.

