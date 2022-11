Superbonus, la rabbia dei costruttori di Reggio: “Tradita la fiducia”

«Le modifiche alla disciplina dei bonus edilizi adottate ex abrupto con provvedimento di urgenza approvato dal governo e le dichiarazioni rese in conferenza stampa dai rappresentanti dell’esecutivo in materia di cessione del credito di imposta avranno effetti nefasti per l’economia italiana e per il clima di fiducia di cittadini ed imprese con impatti negativi sull’economia del Paese ben più onerosi dei risparmi di spesa pubblica attesi». Così Ance Reggio, il cui presidente Michele Laganà continua in questi termini: «Il decreto aiuti quater che ha rimodulato in peius le aliquote del superbonus per i condomìni con decorrenza pressoché immediata e senza alcun preavviso ha gettato nello sconforto, oltre che la più ampia platea di contribuenti, le migliaia di imprese ed operatori della filiera delle costruzioni che riponevano fiducia nella legge e che hanno investito somme ingenti per rispondere adeguatamente alla domanda di riqualificazioni edilizie supportate dal superbonus. Il provvedimento adottato dal Consiglio dei Ministri – prosegue il presidente dei costruttori reggini – oltre a sconfessare, nella forma e nella sostanza, impegni precipui presi in campagna elettorale dall’attuale maggioranza di governo, produrrà danni incalcolabili alle imprese che saranno costrette a rivedere al ribasso le prospettive di mercato e quindi occupazionali. Un vulnus non solo per il settore delle costruzioni e per i condomìni, ma soprattutto per l’economia del Paese che cominciava a recuperare terreno in termini di crescita sostenibile ed assorbimento dell’ampio bacino di disoccupazione post pandemia. Ci chiediamo inoltre se sia legittimo un provvedimento di urgenza che interviene unilateralmente e direttamente a modificare la programmazione e gli obiettivi di transizione ecologica ed energetica incorporati nel Pnrr. Ci saremmo piuttosto aspettati un decreto d’urgenza per risolvere il gravissimo problema dei crediti di imposta incagliati che rappresentano una vera ed improcrastinabile emergenza».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata