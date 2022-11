Reggio, borse contraffatte al mercato di Botteghelle: denunce e sanzioni

A seguito di specifici e mirati servizi svolti nell'ambito di un apposito focus 'ndrangheta interforze, all'interno del mercato settimanale di località Botteghelle la Polizia Locale di Reggio Calabria ha scoperto e denunciato due cittadini extra comunitari che esponevano per la vendita merce di illecita provenienza. Contestualmente alla denuncia per vendita di merce con marchi mendaci e ricettazione, sono state sottoposte a sequestro circa 130 borse falsamente marchiate dalle più prestigiose case di moda (Gucci, Luois Vuitton, Chanel). Per i venditori è scattata anche la sanzione amministrativa prevista dal codice del commercio pari ad oltre 5.000 euro cadauno perché privi di autorizzazione alla vendita presso l'area mercatale.

