Tragedia a Roccella, il cadavere di un senzatetto trovato alla stazione

Una tranquilla serata di autunno si è trasformata in tragedia a Roccella Jonica. Un clochard, infatti, è stato trovato morto nei locali della stazione ferroviaria della cittadina dell'alto Ionio Reggino. Da quanto si apprende l'uomo sarebbe deceduto per cause naturali e il cadavere sarebbe stato trovato all'interno della sala d'attesa. Sul luogo dell'accaduto si sono recati gli agenti della polizia e i sanitari del 118.

Dalle prime informazioni che emergono, il clochard sarebbe stato un uomo molto conosciuto a Roccella e ben voluto da tutti. La salma, nell'attesa di essere riconosciuta da qualche parente, è ora nelle mani dell'autorità giudiziaria.

