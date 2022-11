Case popolari di Reggio, sbloccato l’iter di emergenza: la palla passa al Comune

Si sblocca finalmente la vicenda dell’assegnazione in emergenza delle case popolari. Sono direttamente le associazioni sul disagio abitativo a darne notizia: «La Giunta Regionale del Presidente Occhiuto il 15 novembre scorso ha, finalmente, effettuato la delibera che autorizza, secondo la normativa regionale, il Comune di Reggio Calabria ad assegnare una determinata percentuale di alloggi disponibili alle famiglie in situazione di emergenza abitativa (delibera nr 578 del 15 novembre 2022). Avendo la Giunta Regionale fissato tale percentuale, ciò consente l’avvio delle assegnazioni per la rimanente parte degli alloggi disponibili alle famiglie vincitrici del bando ordinario La buona notizia è che, dopo un lungo periodo senza alcuna assegnazione di alloggi , da domani il Comune dovrà cominciare ad assegnare tutti gli alloggi che lo stesso ente ha dichiarato disponibili».

Secondo la suddetta Delibera di Giunta Regionale il Comune deve assegnare il 25% degli alloggi disponibili alle famiglie in emergenza abitativa vincitrici della graduatoria pubblicata a dicembre 2020. Mentre il rimanente 75% dovrà essere assegnato dal Comune alle famiglie vincitrici della graduatoria definitiva del bando ordinario 2019, pubblicata l’8 novembre scorso.

