Palmi, cadono pezzi di muratura: chiuso il mercato coperto

Resterà chiusa fino a data da destinarsi la struttura che ospita il mercato coperto. Nei giorni scorsi, infatti, si è reso necessario l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco dopo che alcuni cittadini avevano segnalato al Comune la caduta al suolo di parti di muratura, per spicconare le pareti dell’immobile comunale a tre piani sito tra la via Pizi, la via Sauro, la via Sottomercato e la via Mazzini, che ospita anche gli uffici del giudice di pace.

Con l’ausilio di aste armate i pompieri hanno proceduto al distacco forzato di ulteriori parti pericolanti, disponendo la cinturazione dell’area con transenne e nastro al fine di evitare che la caduta di calcinacci potesse ledere qualche passante.

