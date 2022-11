Monasterace in lutto per Federica. La 24enne morta un anno dopo l'incidente sulla 106

Ha lottato tra la vita e la morte, lo ha fatto per più di un anno. Ma alla fine il cuore della giovane Federica Princi, 24enne di Monasterace in provincia di Reggio, ha smesso di battere. La giovane era rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale avvenuto sulla SS 106 a Riace Marina lo scorso anno nel novembre del 2021. Federica era rimasta gravemente ferita insieme ad un giovane che era alla guida dell'auto, una Fiat 500. In seguito al tremendo impatto, Federica aveva riportato un trauma cranico ed era stata ricoverata al Gom di Reggio per essere d'operata d'urgenza.

In seguito, la giovane è stata trasportata all'ospedale di Crotone dove è purtroppo deceduta. Tantissimi i messaggi di cordoglio pervenuti anche sui social e sui profili di Federica Princi.

"Nessuno prenderà mai il tuo posto - è stato scritto in un post - sei stata una guerriera fino all’ultimo".

