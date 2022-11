Siderno, SS106: mancano i progetti di alcuni tratti della Locride

I segnali incoraggianti che arrivano dal Ministero delle Infrastrutture, se confermati da atti concreti, daranno nuovo slancio al completamento della strada statale 106, vera priorità nella parte orientale della Calabria. Nel rispondere a un’interrogazione della deputata Vittoria Baldino, infatti, il sottosegretario Gianmarco Mazzi ha rassicurato sull’impegno del ministro Matteo Salvini che potrebbe far arrivare un finanziamento di tre miliardi per un’infrastruttura che, come evidenziato da tempo dai vertici regionali di Cgil, Cisl e Uil, in Calabria ha avuto una realizzazione frammentata e disomogenea. Dopo aver coinvolto il presidente della giunta Roberto Occhiuto nel consolidamento di un’interlocuzione con l’allora governo Draghi, i leader sindacali Sposato, Russo e Biondo, lo scorso mese di aprile disegnavano un quadro in cui il tratto calabrese dell’arteria che collega Reggio a Taranto rappresenta l’85% dell’intero tracciato, ma solo il 17,7% è stato ammodernato. In particolare, nella Locride il tratto già ammodernato (cosiddetta variante “B”) collega la periferia sudovest di Locri a quella nord di Roccella, attualmente interessato da lavori di ripristino del manto stradale e con segmenti in cui si procede a doppio senso di circolazione; quelli in cui è stata avviata la progettazione vanno da Locri ad Ardore e da Roccella Jonica alla parte nordovest di Caulonia, mentre ancora privi di progettazione risultano i tratti che vanno da Caulonia a Squillace e da Ardore a Palizzi.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria

© Riproduzione riservata