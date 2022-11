Sant’Eufemia ha scelto: Pietro Violi è il nuovo sindaco

Dopo due anni e mezzo di gestione commissariale, Sant’Eufemia d’Aspromonte si è riappropriata dei suoi due organi comunali che vanno eletti direttamente dal popolo: il sindaco e il Consiglio comunale.

Candidato alla carica per la lista “Il Paese che Vogliamo”, il prof. Pietro Violi, professore di educazione fisica in pensione, è il nuovo sindaco avendo avuto la meglio sul dott. Francesco Antonio Papalia, candidato per la lista “Sant’Eufemia è Viva”, con uno scarto di 321 voti. Quanto al Consiglio comunale sortito dalle votazioni che hanno avuto luogo domenica scorsa e del quale con il sindaco faranno parte dodici consiglieri (dei quali otto per la maggioranza e tre, oltre al candidato a sindaco non eletto, per la minoranza), sarà ingentilito dalla presenza di ben cinque donne delle quali due, Teresa Borrello e Caterina Martino, facevano parte dell’ultima giunta; terrà a battesimo due ambiziose ventenni, Valeria Tripodi e Martina Arimare; ed anche se seduto sui dai banchi dell’opposizione, si potrà avvalere della memoria storica, della fucina di iniziative, del brio e dell’inventiva “giovanile” dell’unico ultrasettantenne, il prof. Saverio Garzo. Una assise comunale, quella sortita dalle urne, al cui interno il mondo della scuola è rappresentato da oltre la metà dei consiglieri.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata