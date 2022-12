Reggio, lido comunale: al via i lavori ma solo per l’area esterna

Aggiudicati i lavori di riqualificazione dell'area esterna del Lido Comunale. Operazione finanziata interamente dal canale dei Pisu che prevede interventi per circa 600mila euro. Con l'approvazione del verbale di gara e l'aggiudicazione provvisoria quindi dovrebbe scattare il conto alla rovescia per l'apertura del cantiere.

Quindi se la riqualificazione della storica struttura del Lido è impantanata nelle paludi della burocrazia per l’ambiente esterno finalmente maturano novità. Del resto per non perdere questa opportunità occorreva un cambio di passo. Dopo l’approvazione del progetto definitivo ad agosto, manca (salvo l’ipotesi di eventuali ricorsi) solo l’avvio dei lavori.

L'Ente nel febbraio del 2021 aveva comunicato al Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, la mancata cantierizzazione di alcuni interventi, tra i quali l’intervento di “Riqualificazione urbana area Lido Comunale”, da attribuirsi alle vicende legate al finanziamento complessivo del Pisu, scrivevano da Palazzo San Giorgio. Motivo per cui si provvedeva a modificare le schede intervento per garantire l'allineamento della tabella di marcia con la tempistica di chiusura del Pac. E la scheda di intervento “rivisitata” dell’intervento dal costo totale di 600 mila euro, scandisce un cronoprogramma con un impegno vincolante da adottare entro il 31 dicembre 2022.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata