Viabilità a Reggio, scontro nella maggioranza

Nervi tesi ieri mattina durante i lavori della commissione su alcuni temi legati alla viabilità. In particolare sul ripristino del doppio senso in via Padova. Da luglio scorso l’importante arteria della zona Sud della città è a senso unico dopo che si erano registrati alcuni problemi legati al passaggio degli autobus dell’Atam. Ma la situazione non sarebbe migliorata molto con l’istituzione del senso unico, circostanza questa che è stata confermata ieri anche dal comandante della Polizia Municipale, Salvatore Zucco.

Poco rispetto del senso unico e l’impossibilità per gli agenti dei Vigili Urbani di sorvegliare costantemente la zona ma questo ha innescato uno scontro infuocato tra il consigliere comunale Giuseppe Cuzzocrea e Giuseppe Sera. La proposta di reintrodurre il senso doppio di circolazione, sostenuta anche dalla minoranza di centro destra che aveva raccolto anche alcune lamentele dei residenti della zona, non è andata giù a Cuzzocrea e i toni si sono alzati tanto da costringere il rinvio della seduta consiliare alla prossima settimana anche per consentire ulteriori approfondimenti sulla vicenda. Sarebbero volate anche parole grosse durante una seduta su un argomento che apparentemente sembrava tranquillo e che invece ha fatto trasformare i lavori quasi in un ring.

