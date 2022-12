Brogli elettorali a Reggio, al via l'udienza preliminare. Castorina il principale imputato

Al via stamattina al Palazzo di giustizia al Cedir di Reggio Calabria l'udienza preliminare per le 36 persone coinvolte nell'inchiesta sui presunti brogli elettorali alle Amministrative del 2020. Il principale imputato è il consigliere comunale sospeso ed ex capogruppo del Partito democratico a Palazzo San Giorgio, Antonino Castorina. Secondo la Procura lui con la complicità di presidenti di seggio e scrutatori dei seggi elettorali avrebbe fatto votare persone che in realtà non si sono mai recati alle urne perché allettati o disabili. Per gli inquirenti avrebbero votato anche defunti. Anticipate le prime richieste di rito processuale. Antonino Castorina va verso il processo ordinario. Una manciata di imputati ha scelto l'abbreviato. Due hanno avanzato proposta di patteggiamento. Tra le parti civili anche il Comune di Reggio Calabria.

