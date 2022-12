Appalto rifiuti a Reggio: la relazione c’è, ma manca la decisione finale

La commissione tecnica chiamata a decidere e integrare quanto stabilito dal Consiglio di Stato sull’appalto per la raccolta della spazzatura ha concluso le attività e ha effettivamente motivato meglio- così come chiedevano i giudici- il motivo per il quale la gara è stata assegnata a Teknoservice.

Non si conosce ancora il contenuto della comunicazione dei tecnici e neppure il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti interpellato sul punto dal cronista ha detto di avere contezza di quanto hanno concluso i commissari. Fatto sta che comunque a distanza adesso di più di un mese dalla pronuncia dei giudici amministrativi di secondo grado dopo il ricorso di Ecologia Oggi vinto al Tar di Reggio e l’appello di Teknoservice e Comune al Consiglio di Stato non si conosce che ne sarà del servizio.

Il rischio è che tutta questa fase di incertezza si trascini ancora a lungo e il timore è che nonostante arrivi la decisione del Comune ci siano ugualmente degli scontenti. Del resto sia nel caso di conferma dell’assegnazione del servizio a Teknoservice e sia nell’altro caso (vale a dire il ribaltone con l’arrivo di “Ecologia Oggi”) si potrebbe verificare la circostanza di un altro ricorso ai giudici amministrativi. Ed è questo quello che preoccupa di più l’amministrazione comunale finita al centro di questo scontro tra le due ditte in lizza e la commissione di gara esterna che aveva concluso per l’aggiudicazione del servizio in favore della ditta piemontese Teknoservice.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata