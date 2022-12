Reggio Calabria, sosta gratuita sulle strisce blu in tre giornate di dicembre. Ecco quali

Anche quest’anno Reggio Calabria ha accolto l’iniziativa proposta da Confcommercio che consentirà la sosta gratuita delle auto sulle strisce blu alcuni giorni del mese di dicembre.

"La nostra iniziativa, che ha incontrato un ottimo riscontro l’anno scorso, ha l’obiettivo di favorire lo #shopping natalizio offrendo un vantaggio ed una opportunità sia ai cittadini sia ai commercianti. La sosta sarà consentita gratuitamente sabato 10, sabato 17 e venerdì 23 (per l'intera giornata). Come Confcommercio riteniamo che, in un periodo molto delicato, la gratuità dei parcheggi possa agevolare i cittadini, i visitatori e gli esercizi commerciali del nostro territorio creando le condizioni perché il Centro sia popolato e commercialmente vivo. L’intervento sarà sicuramente utile a dare ossigeno alle imprese gravemente provate dalla crisi di questi mesi e, essendo limitato a specifici giorni /fasce orarie, sarà elemento attrattore senza incidere negativamente sulla mobilità".

