Nuovo sbarco a Roccella jonica: arrivano in 105 su una barca a vela

A Roccella Jonica in serata sono sbarcati 105 migranti che un pattugliatore d’alto mare della Guardia di Finanza aveva soccorso al largo del centro calabrese, a bordo di una barca a vela. Si tratta di migranti di varie nazionalità mediorientali tra cui anche donne e bambini. A conclusione dello sbarco nel porto di Roccella Jonica, i migranti sono stati temporaneamente alloggiati nella tensostruttura gestita dalla Croce Rossa Italiana in attesa dei controlli sanitari e amministrativi. Il gruppo dei migranti era in navigazione da cinque giorni nello Jonio ed il viaggio aveva preso inizio da un porto turco. Sono circa 80 gli sbarchi effettuati nel porto di Roccella Jonica nel corso di quest’anno.

