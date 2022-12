Processo “Fiscer”, sette condanne e dieci assoluzioni I NOMI

Sette condanne e dieci assoluzioni da parte del Giudice monocratico di Reggio Calabria, Greta Iori, al termine del processo di primo grado “Fiscer”, scaturito dall’operazione della Procura di Reggio Calabria e degli investigatori della Guardia di Finanza con la quale sarebbe stato scoperchiato il pentolone delle doppie fatture che sarebbero state pagate dall’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria in favore dello “Studio radiologico sas di Fiscer Francesco” di Siderno. Tra le assoluzioni spicca quella dell'ex commissario Asp, Santo Gioffrè, difeso dall'avvocato Lorenzo Gatto del Foro di Reggio Calabria. Assolti anche Giuseppe Latella (difeso dall'avvocato Elena Latella), Salvatore Barillaro, Raimondo Delfino, Bruno Logozzo (difeso dagli avvocati Aldo Labate ed Enzo De Stefano), Daniela Nocera, Francesco Sorrentino, Antonio Vartolo, Antonio Strangio e Giuseppe Falcone. Condanne pesanti per Francesco Fiscer (5 anni e 6 mesi), Pietro Crinò (5 anni) Ermete Tripodi (4 anni). Altre condanne per Caterina Caracciolo (3 anni), Giuseppe Fiscer (3 anni) Roberta Strangio (3 anni), Pasquale Staltari (3 anni e 3 mesi).

Le accuse sono quelle di truffa all’Asp che è parte lesa e al servizio sanitario regionale ma ci sono ipotesi di reato quali il riciclaggio, il falso, l’alterazione di informazioni autocertificanti. L'accusa è stata sostenuta dai sostituti procuratori Marika Mastrapasqua e Giulia Maria Scavello che hanno condotto le indagini.

