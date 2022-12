Migranti, 200 in attesa sbarco nel Reggino e altri 85 in arrivo

Sono 85 i migranti intercettati e soccorsi nella notte scorsa al largo di Roccella Jonica, nel Reggino, a bordo di una barca a vela. Lo sbarco è previsto nel pomeriggio di oggi. Nella striscia di mare prospiciente al comune di Brancaleone, a poche miglia dalla battigia, inoltre, circa 200 persone stivate su un motopesca, dopo i primi soccorsi, sono in attesa di destinazione per le operazioni di sbarco. Nella missione in corso nel mare Jonio sono impegnate Guardia di Finanza e Guardia costiera.

