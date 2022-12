Reggio, la Città Metropolitana punta sull’impiantistica sportiva

Un altro passo verso la riqualificazione dell’impianto sportivo Pianeta Viola. La Metro City ha dato disco verde tecnico al progetto definitivo dell’intervento con cui ultimare anche la parte esterna della struttura. Si accelera l’iter per un intervento atteso da anni. L’idea per dare corpo ai lavori è quella di accedere alle opportunità vantaggiose che il Credito Sportivo (banca pubblica che dal 1957 ha finanziato il 75% delle strutture) ha messo in campo. Infatti l’istituto ha annunciato l’apertura dei bandi “Sport missione comune 2022”, a tasso zero dedicati agli Enti Locali. È possibile quindi presentare le istanze finalizzate al miglioramento dell’impiantistica sportiva, anche scolastica, (da stipulare obbligatoriamente entro il 31 dicembre).

Stesso iter è stato adottato per i lavori di ristrutturazione e messa a norma dell’impianto sportivo a servizio dell’Istituto Scolastico Familiari di Melito Porto Salvo, approvato in linea tecnica il progetto definitivo per interventi dal valore complessivo di 400mila euro. Più corposo invece l’intervento che prevede la realizzazione di una palestra in via Filippo Turati a servizio degli Istituti Scolastici Rechichi sede distaccamento e Renda nel Comune di Polistena. Operazione da 1,3 milioni di euro. Sempre attraverso gli stessi canali si procederà ai lavori (per 250mila euro) di riqualificazione del centro sportivo Mirella Carbone. E poi ci sono i 470 mila euro per il completamento del campo di calcio a Palizzi, e i 500 mila per realizzare un altro campo di calcio a Natile di Careri, i 285 mila per il completamento e messa a norma dell’ impianto sportivo esistente in corso Mittica a servizio dell’Istituto Comprensivo nel Comune di Oppido Mamertina. Progetti approvati per un totale che supera i 3,5 milioni di euro.

